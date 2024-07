Incidente mortale in A2 | Paolo e i sogni infranti sull’autostrada del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva trasformato il suo sogno in una missione che era far sorridere e divertire bambini e famiglie. Occhi azzurri e un sorriso sempre stampato sul volto. Era cosìMetitieri, 42 anni, giovane imprenditore, originario di Polla, nel Vallo di Diano, deceduto in unstradale avvenuto questa notteA2 del(LEGGI QUI), tra i comuni di Eboli e Battipaglia in direzione nord. La vittima del graveche ha visto tre auto impattarsi tra loro con un bilancio di due automobilisti feriti e di un terzo conducente morto, era residente nel Vallo di Diano dove insieme alla famiglia gestiva una società di giochi gonfiabili per eventi e feste di piazza. Il compito del 42enne, come quello della sua famiglia era infatti, regalare divertimento e gioia a tutti, soprattutto donare il sorriso ai bambini.