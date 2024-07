In ricordo di Micha Van Hoecke Aria Tango debutta alla Versiliana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Avrebbe compiuto, quest’anno, 80 anni,Von, artista straordinario, coreografo generoso, che ha dedicato la sua vita e la sua carrieradanza e al teatro, lasciando il segno e scrivendo la storia, della danza, anche in Italia, dove si era stabilito da oltre trent’anni. Ed è per quest’occasione che stasera, alle 21.30, andrà in scena, in prima nazionale, ““, lo spettacolo omaggio al coreografo scomparso nel 2021 e frutto della coproduzione del Festival La, con la consulenza artistica di Massimo Martini, e del Balletto di Milano e il direttore Carlo Pesta.