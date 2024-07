Ennesima tragedia sulle strade Pensionato travolto da un camion Retromarcia fatale cade e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Ancora una vittima della strada. Siamo a Leffe, comune della Valle Seriana. L’incidente in via Damiano Chiesa, ieri mattina. La vittima è undi 75 anni: Giuseppe Bosio, residente a Peia, è statoda unin manovra. L’esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone, sul posto per i rilievi di legge. Bosio era il più giovane di 13 fra fratelli e sorelle. L’anziano spesso si recava in paese per la messa della mattina e le commissioni del giorno. Appassionato di marce non competitive, abitava in via Cà Basi, nella storica casa di famiglia. L’investimento intorno alle 10,30. Unsta facendo manovra ine in quello stesso istante stava sopraggiungendo anche il 75enne. Il mezzo pesante ha urtato l’anziano facendolore a terra. L’allarme è stato immediato.