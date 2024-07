Cronometro maschile oggi in tv ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024), sabato 27 luglio, andrà in scena lafemminile, valida per i Giochi Olimpici di. L’Italia ripone le proprie speranze di medaglia in Elisa Longo Borghini. Nonostante le prove di velocità non siano il suo forte, l’azzurra proverà a essere competitiva anche nella breve distanza. La crono scatterà alle 14.30, l’arrivo dell’ultimo corridore è previsto per le 16.20. SEGUI LATESTUALESU STRADA: PROGRAMMA, CALENDARIO, ORARI IL CALENDARIO DIGIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA SPORT PER SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I Giochi saranno trasmessi su Eurosport 1 (210 di Sky) ed Eurosport 2 (211 di Sky) e su sette canali aggiuntivi (251-257). Sky darà priorità agli italiani, che in questo caso (Ganna) saranno protagonisti.