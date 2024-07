Borsa la settimana difficile trascina al ribasso anche l’immobiliare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) Laborsistica, complice l’assenza di decisioni delle bcentrali sui tassi di interesse, ha offerto pochi spunti per il settore immobiliare, che sui mercati è sceso in tandem all’andamento generale, in una ottava dominata dalle trimestrali (dove quelle deludenti hanno fatto più rumore di quelle positive). A Piazza Affari sono arrivati alcuni annunci interessanti, come i dati del primo semestre di Aedes e due partnership strategiche per Dotstay. Sul fronte macroeconomico, sono arrivati segnali di debolezza dal mercato statunitense, mentre non c’è stato nulla di rilevante in Europa. I principali indici Il settore immobiliare ha vissuto unanegativa a livello europeo, dove l’indice STOXX Europe 600 Real Estate ha fatto segnale un -1,4% su basele.