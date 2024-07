Bologna la febbre da Champions e le magliette rossoblù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Valles (Bolzano), 27 luglio 2024 – Il sabato di Valles ha il cielo azzurro, ma sotto è tutto. Ilha richiamato qui tra i monti della Val Pusteria una folla di tifosi, smaniosi di vedere all'opera Orsolini e compagni impegnati oggi alle 17 nella seconda amichevole, contro il Caldiero, formazione veronese neopromossa in Lega Pro. E' l’effettoche da maggio non si è mai spento: anzi, lievita a mano a mano che il grande appuntamento con l'Europa si avvicina (17-19 settembre). Che passione Termometro di questaè il Bfc Store che, qui al centro sportivo, sfornasu. Orsolini e Fabbian le divise più richieste, ma attenzione alla numero 24 di Thijs Dallinga: l'attaccante olandese sta scalando in fretta il gradimento dei tifosi.