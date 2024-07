Virus Oropouche primi due morti al mondo in Brasile Sono due ragazze…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Ministero della Salute brasiliano ha confermato due decessi causati dalla febbrenello stato di Bahia. Si tratta deicasi mortali registrati a livello mondiale per questa malattia. La febbre diè un’infezione virale tropicale trasmessa da moscerini e zanzare. Scoperta e isolata per la prima volta nel 1955 nella regione di Trinidad, vicino al fiume, a Trinidad e Tobago, non aveva mai causato decessi documentati fino ad oggi. “Fino ad oggi la letteratura scientifica mondiale non aveva riportato casi di decessi dovuti a questa malattia”, si legge in una dichiarazione rilasciata dal Ministero, come riportato dalla Cnn. Secondo la Segreteria della Salute dello stato di Bahia, il primo morto è stato registrato il 17 giugno. Il paziente, un giovane di 24 anni residente a Valença, è deceduto a marzo.