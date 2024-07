Toti si dimette con una lettera | Orgoglioso di quanto fatto lascio la Liguria in ordine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Con unadepositata in mattinata il Presidente della RegioneGiovanniha formalizzato oggi le sue dimissioni, dopo 80 giorni agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in, a due terzi del suo secondo mandato da governatore, era stato eletto presidente alla guida della Regionel'11 giugno 2015, confermato alle elezioni regionali del 2020. A depositare lal'assessore regionale Giacomo Giampedrone, su delega dello stesso. "Avrei voluto confrontarmi diversamente con il nostro territorio, con i tanti sindaci e amministratori con cui abbiamo condiviso i progetti, gli amici che mi hanno affiancato in due lustri di lavoro indefesso, le forze politiche che hanno sostenuto questa esperienza.