Tecnologia Clementoni lancia Ai4edugaming | giochi interattivi per monitorare l’apprendimento

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha vinto il bando europeo ‘Ricerca e sviluppo per innovare le Marche’, con, progetto che ha l’obiettivo di studiare e implementare una piattaforma innovativa di intelligenza artificiale per lo sviluppo diideati per bambini in età prescolare e scolare. La piattaforma è pensata peri progressi di apprendimento e assecondare le naturali inclinazioni dei più piccoli supportando i genitori nell’affiancare la crescita dei propri figli in modo naturale e adeguato alle specifiche esigenze. Il progetto è stato presentato in partenariato con altre due importanti realtà del territorio: la software house Ubisive e la Cooperativa Sociale Il Faro, che si occuperanno rispettivamente dello sviluppo tecnologico e della sperimentazione scientifica e pedagogica.