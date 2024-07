SearchGPT è l’ultima invenzione di OpenAI e una sfida aperta a Google

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024)disi chiama. È il nuovo motore di ricerca che l’azienda di Sam Altman sta testando, come ha annunciato giovedì, per avvicinarsi a quella di Sundar Pichai. Questo nuovo chatbot, che inizialmente sarà a disposizione solo per un numero di utenti limitato, non soltanto fornirà le risposte che gli vengono chieste, ma provvederà anche a indicare le fonti “chiare e pertinenti” delle informazioni trovate online grazie agli elementi di intelligenza artificiale generativa di GPT-4. Ci sarà anche una barra laterale con alcuni link aggiuntivi relativi a informazioni simili. L’obiettivo, spiegano dall’azienda, è di facilitare la ricerca su Internet. “Riteniamo che migliorando le capacità conversazionali dei nostri modelli con informazioni in tempo reale dal web, trovare ciò che state cercando può essere più rapido e semplice”.