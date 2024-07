Schianto una donna finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Brutto incidente, ieri pomeriggio, lungo la Flaminia. Loha interessato due autovetture e una moto condotta da una, ferita e finita dunque in. Al pronto soccorso del Regionale di Torrette sarebbe arrivata cosciente. Il tamponamento si è verificato alle 14, all’altezza del sottopasso del Disco. Non sono note le cause dello scontro, ma sono al vaglio della Polizia locale. Sul posto anche medici e infermieri della Croce Gialla di Falconara che hanno gestito le operazioni di soccorso e hanno optato per il trasferimento della signora nel nosocomio anconetano. Inevitabili i disagi alla circolazione, visto il forte traffico della Statale specialmente in un orario così sensibile. Nella carambola la centaura è finita al centro della carreggiata, ma è stata subito curata dal personale arrivato con tempestività.