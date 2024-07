Savignano e la scuola | I giovani sono la priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Asul Rubiconein dirittura di arrivo i lavori di tinteggiatura esterna della palestra dellamedia. Un intervento di 120mila euro che si aggiunge al corposo lavoro di riqualificazione avvenuto in questi anni e che supera i tre milioni e mezzo di euro. E così l’edificio è tornato all’antico splendore. Anzi ancora migliore. In particolare il secondo lotto del maxi cantiere da oltre un milione di euro allamedia "Giulio Cesare" è stato finalizzato alla messa in sicurezza antisismica ed energetica del corpo di fabbrica 1, segreteria e 4 palestra, ovvero due dei quattro corpi che compongono l’edificio scolastico. I corpi 2 e 3già stati messi in sicurezza antisismica negli anni 2016 e 2017.