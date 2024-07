Sassi sui binari a Ferrara | identificati quattro ragazzini tra gli 11 e 13 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – La noia? Il caldo? Vedere l’effetto che fa? Per la verità non c’è nulla che possa giustificare un atto così stupido e pericoloso come mettere grosse pietre suie invece aiindividuati dalla polizia ferroviaria non succederà nulla (tranne la più che auspicabile ramanzina dei genitori) perché hanno tutti tra gli 11 e 13e quindi non sono imputabili. Il gravissimo episodio è avvenuto esattamente un mese fa, mercoledì 26 giugno scorso, nella stazione di Pontelagoscuro, mettendo ovviamente a rischio la loro incolumità e quella dei viaggiatori su una linea ferroviaria, la Bologna-Venezia che, in quel tratto, vede sfrecciare treni fino a 160 chilometri all’ora. E infatti quel giorno venne segnalata alla Polfer un anomalo sobbalzo proprio di un treno Regionale Veloce.