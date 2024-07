Rampe la svolta è servita | Appalto entro l’anno ’Sbloccati’ anche i fondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) "A settembre-ottobre la Conferenza di Servizi decisoria per la realizzazione delledi Ponte San Giovanni edl’, vista l’urgenza dell’opera". L’annuncio arriva nel ardo pomeriggio di ieri da Luca Bernardini, direzione tecnica Anas, in una Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni stanca e un po’ distratta. Ma di fatto è lasu uno dei progetti più attesi per cercare di snellire il traffico che ogni giorno si "intoppa" a Ponte San Giovanni, all’innesto tra E45 e Raccordo. IL’annuncio durante la presentazione del Piano regionale dei trasporti, a cui hanno preso parte Sase, Rete ferroviaria italiana e Anas appunto. "Sulleè in via di completamento il progetto definitivo – ha detto Bernardini –. Con la Regione è stata già effettuata la Conferenza dei servizi istruttoria. Si tratta di un’opera il cui costo è di poco superiore ai 42 milioni.