Quando e a che ora gioca Lorenzo Musetti la finale Atp di Umago?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le informazioni su come seguire ladell’Atp 250 di2024, che vedrà in campo di nuovoMusetit: eccoe a che ora si. Il gran bel momento del tennista carrarino continua e sebbene in tanto reclamino la sua presenza a Parigi per i Giochi Olimpici,arriverà soltanto all’ultimo momento utile. Prima, c’è da conquistare un titolo ATP in Croazia. Laè in programma sabato sera, poi domenica il tour de force nella capitale francese. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TVe a che ora silaAtp di? Ladell’Atp 250 ditrae Francisco Cerundolo, di scena sulla terra rossa, si giocherà sabato 27 luglio 2024 alle ore 20:00.