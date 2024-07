Matteo Berrettini prossimo n 4 d’Italia? Sorpasso su Arnaldi imminente | e se vince l’ATP di Kitzbuehel…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)continua a volare: dopo aver vinto il torneo di Gstaad la scorsa settimana, oggi l’azzurro si è qualificato per la finale anche a Kitzbühel, ed ha incamerato finora 165 punti, mentre l’ultimo atto di domani ne metterà in palio altri 85. Nel ranking ATP l’azzurro, inoltre, lunedì 29 luglio non perderà punti, avendo ancora uno slot libero nei suoi 19 tornei:, che lunedì scorso era 50° a quota 965 nell’aggiornamento ufficiale, al momento, invece, è a quota 1130, al 46° posto virtuale. Con il successo odierno, inoltre,si avvicina al numero 4, dato che con il successo nel torneo schizzerebbe a quota 1215, al 40° posto virtuale, andando a scavalcare anche, fermo a quota 1155, al 44° posto virtuale.