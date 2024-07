La DCO chiede una discussione urgente tra stati membri ed esperti digitali per affrontare le implicazioni legate al recente guasto informatico globale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fare tesoro di quanto imparato per programmare il futuro Riad, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–Il segretariato generale della Digital Cooperation Organization (DCO) ha dichiarato che avvierà discussioni urgenti tra glidell’organizzazione eddi economia digitale perledeldel settore IT che ha bloccato operazioni vitali in tutto il mondo, colpendo settori aziendali critici come aviazione, banche, media, fornitori di software e altro ancora. Il Segretariato generale della DCO afferma che “è allarmante il notevole impatto osservato dal mondo a seguito di questo sfortunato evento, e ciò indica la necessitàdi una cooperazione digitale internazionale più efficace e reattiva.