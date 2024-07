Fisco Leo illustra il ‘concordato’ | flat tax e rate spalmate per i contribuenti non evasori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il concordato fiscale come strumento necessario per il ceto medio. Maurizio Leo, viceministro con delega ala Il Giornale le novità fiscali in arrivo che vanno nella direzione di un abbassamento della pressione fiscale e di una pace contributiva, elementi in grado di portare ancora più gettito fiscale e di venire incontro a milioni diin difficoltà che vogliono pagare le tasse. “24 miliardi di extragettito per l’Italia e niente manovra bis” L’azione del governo ha già fatto vedere i suoi risultati. Lo si è visto dall’extragettito di oltre 24 miliardi certificato dall’assestamento di bilancio che scongiura il rischio di una manovra bis per il 2025.