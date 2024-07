Avellino Basket al via la campagna abbonamenti | due le fasi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa S.S.rende noto che in data odierna prende il via laper la stagione 2024/2025, che vedrà impegnata la compagine avellinese nel torneo di Serie A2 OldWildWest. T’Immagini (se fosse sempre domenica) è il payoff utilizzato per accompagnare il lancio degli. Non solo un semplice claim, T’Immagini vuole essere un invito a sognare, vivendo con passione la nuova stagione agonistica. Ti invitiamo ad entrare a far parte della nostra realtà sportiva, così da vivere l’Experience. Il club ha deciso di dividere la vendita delle tessere in due:la prima avrà inizio oggi e si concluderà il 6 settembre e prevede un prezzo agevolato; la seconda si svolgerà dal 9 al 28 settembre a prezzo pieno.