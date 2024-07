Atp Kitzbuhel Berrettini in finale | Hanfmann ko in due set

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Uno straordinario Matteoagguanta di potenza ladell’Atp di, sulla terra rossa austriaca, sconfiggendo con un doppio 6-4 Yannickin semi. L’azzurro, n. 50 del mondo, ha superato il tedesco, n. 116, in un’ora e mezzo esatta di gioco. In, il romano affronterà il francese Hugo Gaston, n. 91 Atp. Il transalpino ha beneficiato del ritiro dell’argentino Facundo Diaz Acosta, n. 77 Atp, che ha lasciato il campo sul punteggio di 1-6, 0-2. “Sono contento perché sapevo che sarebbe stata una partita molto dura, anche perché era una semi: adesso cercherò di essere pronto per domani”, il commento di. “Ho dovuto sistemare un po’ il mio servizio che nel primo set non ha funzionato perfettamente: poi ho cominciato a servire meglio e ad essere più aggressivo.