Zes unica credito d’imposta | Confindustria Lecce perplessità e preoccupazione Fitto | critiche finora strumentali

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Di seguito un comto diffuso daesprimeriguardo le modalità di attuazione delnella Zona Economica Speciale (ZES)del Mezzogiorno. Il presidente di, Valentino Nicolì, ha sollevato dubbi sul recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe drasticamente ridotto la percentuale delrichiesto dalle imprese ad appena il 17,6668%. Questo si tradurrebbe in unmolto più basso rispetto al massimale previsto dalla normativa: ad esempio per le piccole imprese l’agevolazione sarà del 10,6% invece del 60%. “Il nuovo meccanismo di riparto delle risorse, basato sulle comzioni presentate dal 12 giugno al 12 luglio 2024, ha generato un significativo svantaggio per molte imprese,” ha affermato Nicolì.