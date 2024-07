SNAI – Olimpiade | l' Italia punta a un ruolo da protagonista Tamberi guida nel salto in alto le Azzurre del volley a 300

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) - Da domani, due settimane di Giochi a Parigi. Nel tennis manca Sinner, ma gli atleti pronti a trionfare non mancano: occhi su Ceccon (nuoto), Marini (scherma) e Ganna (ciclismo) Milano, 25 luglio – Parigi è il centro del mondo dello sport. Iniziano i Giochi Olimpici, con l'che porta in Francia 403 atleti pronti a recitare unda protagonisti in tante discipline. Nelle quoterelative al medagliere, gli Stati Uniti sono i favoriti per chiudere davanti a tutti, a 1,15; la Cina a 5,00 sembra l'unica in grado di tenere testa agli States, con i padroni di casa della Francia a 50, il Regno Unito a 100, Giappone e Olanda a 150 e l'Australia a 200. L'parte a 250, ma con tante speranze nelle singole discipline. Suè offerto l'Under/Over relativo alle medaglie d'oro: più di 12 medaglie del metallo più pregiato pagano 2,00, con l'Under a 1,72.