Parigi 2024 Martinenghi | Sono sereno mi piace partire subito

(Di giovedì 25 luglio 2024) “e concentrato, ma rispetto altre volterilassato e so che posso dire la mia“. Parola di Nicolòdurante il media day alla Defense Arena, alla vigilia dell’apertura dei Giochi Olimpici di. L’esordio del ranista azzurro avverrà già sabato mattina: “Romperò le acque – scherza –, ma io amo. Così non ho tempo per distrarmi tanto e pensare troppo. Non mi preoccupa“. Poi un commento sul suo cambio di look con i capelli biondi platino: “Amo uscire dalla routine e questo è uno di quei modi per farlo“. Tornando alle gare,ha dichiarato: “La concorrenza sarà altissima, ma ho sempre detto che non vedo le graduatorie e lo confermo. Ma la gara sarà difficile. C’è chi deve confermarsi, chi trovare uno spazio e chi portare avanti lo status da re. Io mi divertirò a trovare il mio spazio.