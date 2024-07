Mina Settembre spoiler nuove puntate | cosa succederà

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) La terza stagione diè in arrivo e sul web cominciano a trapelare i primiriguardanti i nuovi episodi della fiction. L’ultima puntata diè andata in onda su Rai Uno il 6 novembre del 2022, è da allora che i telespettatori attendono con ansia un’altra stagione. La serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni ha ottenuto un successo clamoroso finora, lo dimostrano anche gli ascolti delle repliche che vengono trasmesse in queste settimane, nel prime time della domenica. Basta dare un’occhiata ai numeri per rendersene conto: in media si sintonizzano circa 1,7 milioni di telespettatori, facendo toccare picchi di share del quindici percento. Al via le riprese della terza stagione di– notizie.