L’associazione contro gli abusi | Più regole e controlli a monte Incalcolabili i danni sui piccoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Marianna Vazzana "Ci vogliono leggi più severe elli, che non devono mancare neppure prima delle assunzioni. Nessuna cautela può mai essere “troppo“, perché quando avvengono maltrattamenti nei confronti di bambini, a maggior ragionessimi, in età da nido, isono". Ne è convinta Ilaria Maggi, consulente in tutela e promozione del benessere a scuola: suo figlio, oggi diciassettenne, è tra le vittime di maltrattamenti emersi nel 2009 all’asilo nido Cip & Ciop di Pistoia (le due maestre sono state condannate in via definitiva a 6 anni e 4 mesi e a 5 anni). La donna ha poi fondato la onlus “La via dei colori” che in 14 anni ha accolto e supportato migliaia di famiglie in tutta Italia, anche milanesi, seguendo con il proprio staff circa 300 processi a carico di educatori e altri professionisti, al lavoro in asili, scuole o strutture per la cura.