Il volontariato italiano in Ucraina La solidarietà raccontata in un libro

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug – È uscitotrincea d’Europa il secondo quaderno solidale dell’associazione diSolid. Nelle oltre duecento pagine approfondimenti, reportage, e diari dei volontari incontrano le interviste esclusive di chi vive ogni giorno sulla propria pelle gli effetti drammatici dell’invasione russa in. Il secondo quaderno di Solid:trincea d’Europa “La necessita di raccontare quello che vedevamo sulla prima linea dellaè nata durante una delle missioni” racconta Filippo Castaldini, curatore ed autore del, “ci siamo resi conto che non potevamo lasciare nell’oblio della guerra tanti sforzi e tanto aiuto che oggi gli italiani stanno facendo, tramite associazioni come la nostra, per il popolo ucraino, questoracconta unaefficace e costante che parla”.