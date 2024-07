Il racconto di un ex detenuto | I corpi ammassati il caldo Avevo già annodato il cappio

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

"Il momento peggiore è l'estate, quando tutto si ferma. 'Neanche un prete per chiacchierar', per dirla con Celentano. Celle sovraffollate, con 40 gradi senza un filo d'aria, dove si deve convivere forzatamente con altri, che hanno bisogni, esigenze, abitudini proprie. Ricordo un'estate nel carcere di Rebibbia trascorsa in sei in una cella pensata per quattro. Ma la parola sovraffollamento non è sufficiente. Il sovraffollamento è quello che vediamo sulle spiagge, al supermercato o in discoteca. Bisognerebbe trovare altre parole per descriverlo, anche per non anestetizzare il dialogo. È piuttosto un accatastamento di". Claudio Bottan, ex, oggi vicedirettore della rivista Voci di dentro, ha accettato di parlare della sua esperienza all'indomani della pubblicazione del Rapporto Antigone sulla situazione delle carceri in Italia.