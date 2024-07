Il festival toscano del sassofono Performance concorso e laboratori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sua maestà il sax in quel di Carmignano: è la magia di questo strumento a fiato che si sente vibrare in questi giorni fra le colline del comune mediceo. È qui che fino a sabato 27 luglio va in scena ildelche si snoda fra i centri di Bacchereto, Artimino e Carmignano, cone concerti rivolti ai tanti appassionati di musica e del sax in particolare. Docenti di questa quarta edizione saranno maestri di prestigio quali Marco Gerboni, Massimo Mazzoni, Lucy Derosier, Valerio Barbieri, Andrea Coppini, Francesca Simonelli, Cristina Roffi, Filippo Grassi, Samuele Drovandi, Paolo Zannini.