Il caso Messina preoccupa la FIGC | il rischio del fallimento a campionato in corso una mina vagante in serie C

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilsta vivendo l’ennesima estate turbolenta sotto la guida dell’imprenditore peloritano Pietro Sciotto: il titolare di una grossa concessionaria automobilistica è proprietario del club da sette anni, e dopo tre anni difficili conclusi a metà classifica inD, nel 2021 al quarto tentativo è riuscito a portare la squadra diin C. Negli ultimi tre anni è riuscito sempre a salvarsi per il rotto della cuffia, all’ultima o penultima giornata, in unaddirittura ai playout, e così ilsi appresta a disputare il quartoconsecutivo inC. Ogni anno, Sciotto annuncia la cessione del club ma poi si tira indietro e continua a guidare una società che arranca. Sempre di più. Intanto il tempo passa e lievitano anche i debiti della società, arrivati a quota 3 milioni di euro.