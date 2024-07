F1 Sainz | Il mio futuro è ancora oggetto di discussione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Non sono aggiornato su tutte le cose che accadono, ma il ritorno di Binotto nell’ambiente è importante perché ha l’esperienza per fare bene all’Audi e gli auguro il meglio“. Il pilota della Ferrari Carlosin vista del Gran Premio del Belgio Spa risponde così ad una domanda sul suo possibilein Audi. “Il miodie analisi. Ci sono cambiamenti nei team per il prossimo anno che possono incidere sul mercato piloti. Sto analizzando, senza dare troppi indizi“. Poi lo spagnolo ha parlato della gara del weekend: “Quello di Spa è un circuito che ci riporta verso Silverstone, dove per noi non è stata facile. Vediamo come andrà per capire se riusciremo ad avvicinarci su Red Bull e McLaren che quando volano hanno 3-4 decimi più di noi“.