(Di giovedì 25 luglio 2024) La visita di Sergioa Parigi inizia dal villaggio olimpico, il cuore pulsante dell'esperienza a cinque cerchi. Il presidente della Repubblica ha scelto la palazzina del Teamcome prima tappa del suo viaggio istituzionale in Francia, che prevede anche la cena con i capi di Stato al Carrousel du Louvre e la presenza alla cerimonia d'apertura lungo le rive della Senna, oltre che l'inaugurazione di Casain programma venerdì mattina. Un'agenda fitta, che non gli ha impedito però di portare il suo saluto agli. "Avete intorno a voi l'di tutta l'sincero che non dovete interpretare come una- ha sottolineato- Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute".