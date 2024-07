Caldo afoso tregua finita | nel weekend torna l’anticiclone africano Caronte Temperature fino a 40 dove e fino a quando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 – Chi sperava di essersi lasciato ilalle spalle per questa estate 2024 resterà deluso. Dopo giorni diin linea con la media stagionale e comunque non bollenti, accompagnate da un moderato flusso in quota e da massime di 34-35°C, neltorneràavanzerà ad oltranza “regalando” ancora giornate bollenti e notti tropicali. Previsto l’aumento dellea 6-8 gradi, con massime che non faticheranno a raggiungere i 40°C. Tra sabato e domenica sarà comunque possibile ancora qualche temporale di calore soprattutto su Alpi e Appennino. Quelle odierne saranno dunque le ultime 24 ore con un'alta pressione normale. Oggi, da domani afa Nelle prossime ore lesubiranno una leggera flessione, mantenendosi su valori tipici dell'Anticiclone delle Azzorre di una volta.