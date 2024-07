Calciomercato doppia cessione per la Juventus Colpani vicino ad una big

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024) La giornata odierna diha regalato sicuramente molte novità. Latra le più attive, movimento in uscita anche per l’Inter. È unamolto attiva sul. I bianconeri hanno ormai definito unaoperazione in uscita. Soulé è davvero ad un passo dalla Roma. Nonostante la richiesta dei tifosi di restare a Torino, l’argentino ha spinto per il trasferimento nella Capitale e ormai si è davvero ai dettagli. Lo stesso si può dire per il passaggio di Huijsen al Bournemouth. In entrata, invece, da segnalare l’incontro con il Borussia Dortmund per Adeyemi. Il giocatore piace molto ai bianconeri e si sta trattando per cercare di trovare una intesa. Soule – cityrumors.it – foto LapresseRimanendo nelle parti alte della nostra classifica, l’Inter ha ufficializzato ladi Vanheusden al Mechelen con la formula del prestito.