Bimba annegata in piscina a Imola aperto un fascicolo per omicidio colposo

25 luglio 2024 – È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti, per far luce sulla morte della bambina di cinque anni annegata in una delle piscine dell'hotel Molino Rosso di Imola. E' la decisione della Procura di Bologna: a quanto si apprende, inoltre, la piscina non è stata posta sotto sequestro e non sarà disposta un'autopsia, visto che le cause del decesso sembrano chiare, ma solo un esame esterno del corpo. Le indagini, coordinate dal pm Marco Forte e svolte dai Carabinieri, al momento si concentrano sull'ascolto dei testimoni e sulla verifica del rispetto, da parte della struttura, di tutte le norme in materia di sicurezza, con un focus sul ruolo dei bagnini e della madre, che pare fosse distante dal punto in cui è avvenuta la tragedia e che non è ancora stata sentita, in quanto sotto choc per l'accaduto.