Beauty routine rinfrescante combatti il caldo anche con i cosmetici

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le botte didelle ultime estati, complici le temperature e l’umidità alle stelle, esasperate dal cambiamento climatico, oltre a provocare spossatezza nell’organismo, intensificanola produzione di sebo e sudore, occludendo i pori cutanei. Soprattutto in città o al mare, dunque, è utile utilizzare prodotti con formule naturali idratanti e rinfrescanti. Scegliere i giusticon ingredienti ad hoc può aiutare a mantenere la pelle fresca e idratata durante l'estate, senza ricorrere a metodi estremi che potrebbero danneggiarla ulteriormente. Si tratta di prodotti che non devono per forza essere relegati in trolley, borse e zaini insieme a tutto l’occorrente per le vacanze estive: possono servireal rientro e possono essere utilizzatiprima, dopo e durante l’attività sportiva.