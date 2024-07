Tennistavolo Massimo Costantini nella storia | quarta Olimpiade con tre Paesi diversi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sarà tecnico dell’India a Parigi, dove è già arrivato.Dopo il debutto da giocatore a Seoul 1988, altre tre da coach con Italia, Stati Uniti e ora India – L’INTERVISTA SENIGALLIA, 24 Luglio 2024 –un’altra volta, ben 36 anni dopo la prima volta, allora dall’altra parte del pianeta, stavolta a un paio di ore di aereo dalla sua Senigallia. Neldicie pensi subito a un giocatore icona, il primo italiano davvero in grado di farsi rispettare a livello internazionale (oltre a dominare nel nostro Paese) in uno sport tradizionalmente avaro di soddisfazioni per i nostri.