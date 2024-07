Stadio Roma sindaco Gualtieri | Progetto bellissimo e unico Curva Sud sarà straordinaria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildi, Roberto, ha preso parte all’incontro con la società giallorossa in Campidoglio. Il meeting è durato circa un’ora e mezza e ha avuto lo scopo di fare il punto sullodi Pietralata. “Ci è stato presentato il, chereso noto dalla società con un video oggi stesso – spiega – Siamo contenti perchè è, si propone come unotop tra i più belli al mondo. Si è scelto di lavorare su un livello di qualità più alto.” In particolare il primo cittadino della Capitale è rimasto affascinato da quella che potrà diventare laSud: “E’ straordinario per numeri, caratteristiche e inclinazione del catino.lapiù grande del mondo. Abbiamo apprezzato che sia une legato alla storia e all’eredità di, non è uguale a tutti gli altri stadi moderni.