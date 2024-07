Spotify pubblica i risultati del secondo trimestre 2024 | continuano a crescere gli abbonati Premium

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024), il colosso dello streaming musicale, ha riportatofinanziari eccezionali per ildel, segnando un punto di svolta significativo verso una redditività sostenibile. L'azienda svedese ha dimostrato una notevole resilienza in un mercato competitivo, superando le aspettative degli analisti in termini di crescita deglie redditività. Crescita degli utenti e degliNelconclusosi a giugnoha registrato un aumento del 14% su base annua degli utenti attivi mensili (MAU), raggiungendo la cifra di 626 milioni. Nonostante questo risultato sia leggermente inferiore alle proiezioni interne dell'azienda, rappresenta comunque una solida espansione della base utenti.