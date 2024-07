Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Agosto è un mese sospeso, il tempo si ferma in una pace sabbatica. L’estate si presenta come una figura frattale: ogni voluta, ogni spira, ogni segmento replica microfisicamente la struttura macroscopica di cui è parte; si percorrono infinite distanze per rimanere a ruotare attorno a un medesimo perno. E’ ciò che accade in: la trama, rarefatta fino a scomparire, fin dalla sparizione di Al è intrappolata nella villa con piscina, dove il musicista viveva con la compagna Mira, la figlia Lena e il fedele Cino. Abbandonati improvvisamente dal compagno, padre, amico, i tre personaggi vagano leggeri negli spazi di questo ambiente esotico, appena infiltrato dalla presenza di alcuni operai indaffarati alla ristrutturazione della dependance.