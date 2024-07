Roma | incontro in Campidoglio tra il Sindaco e i vertici del club per il progetto del nuovo stadio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Idella, rappresentati dal Vicepresidente, Ryan Friedkin, e dalla CEO, Lina Souloukou, hanno incontrato oggi ildi, Roberto Gualtieri, per discutere i piani per ildei giallorossi. L’, secondo quanto dichiarato dalstesso, è stato proficuo e vede interessate entrambe le parti, al fine di creare uno spazio utile sia ai tifosi che per tutti i cittadini di. La presentazione video delha suscitato un’ottima risposta da parte dell’amministrazione capitolina. Al centro delc’è una visione totalmente moderna del concetto di, dove spicca la nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande d’Europa, che rappresenterà una testimonianza della passione incrollabile deinisti.