Quanto pagherà di multa la Rai per la pubblicità occulta di John Travolta a Sanremo 2024?

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le scarpe mostrate dasono costate molto care alla Rai, che è stata sanzionata per 206.580,00 euro per. Per Agcom si è trattato di un gravissimo episodio di violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari. Agcom ha dichiarato: ”La violazione accertata riguarda ladi un noto marchio di scarpe nel corso dell’esibizione diinsieme ad Amadeus, conduttore del Festival. L’Autorità ha ritenuto di estrema gravità l’episodio, inl’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.