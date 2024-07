Paolo Bonolis critica Sanremo | Il contenuto dovrebbe essere più sostanzioso

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ‘Lunga puntata di Domenica In’, cosa ha dettosutorna a parlare del Festival di, cosa pensa il conduttore Al Giffoni Film Festivalsi è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni, ancora una volta ha fatto notare quanto la televisione sia cambiata rispetto al passato, ha anche detto la sua sul Festival diRiferendosi all’amatissima kermesse musica il noto conduttore ha detto: “I grandi ospiti non ci sono più perché credo che costino troppo. Visto che non c’è controprogrammazione, è sufficiente fare delle lunghe puntate di Domenica In con una gara canora in mezzo.” E ancora: “Può anche darsi che sia questo il ragionamento, che è economicamente più che legittimo. Credo che un evento, l’evento della televisione italiana, vada eventizzato.