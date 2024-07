Mo | Gantz ‘ritardo accordo ostaggi dovuto a interessi politici di Netanyhau’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tel Aviv, 24 lug. (Adnkronos) – Negli ultimi due mesi, un quarto degliè morto. Il ritardo dell’sugliesplicitamente aglidel primo ministro. Lo ha detto in una dichiarazione rilasciata alla Knesset ai media israeliani, il parlamentare Benny, invitando Benjamin Netanyahu a smettere di ritardare l’sugli, ex membro del gabinetto di guerra, ha esortato Netanyahu a “mettere in pratica ciò che dice la sua bocca” per quanto riguarda l’sugli, promettendo pieno sostegno politico all’già approvato. L'articolo Mo:diCalcioWeb.