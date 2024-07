Marini | Ho iniziato per gioco Non inseguivo il mito di Vale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una carriera costruita sul filo della passione, e nella scia del fratello campionissimo. "Quando ero piccolo ildi mio fratellontino non era ancora così grande. Io ho cominciato nelle moto perché mi divertivo e il tutto èper". Pilota della Honda, classe 1997, Luca(nella foto) a Tavullia ha sempre respirato l’aria dei motori. Cresciuto in sella, ospite del Giffoni Film Festival ripercorre la sua infanzia, quandontino era per lui solo un fratello più grande. "Non avevo come obiettivo quello di diventare un pilota di moto, ma intorno ai 14 anni ho cominciato a far diventare questola mia vita, cercando di riuscire a farne un lavoro. Anche se in realtà non è un lavoro, perché quando fai di unun lavoro, allora non è tale".