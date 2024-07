Marco Mengoni fidanzato? In vacanza ecco con chi | dettagli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 24 luglio 2024)si sta godendo un'estate di puro relax in Sicilia, precisamente a Pantelleria. Dopo un anno di successi, culminati con la vittoria al Festival di Sanremo 2023 e un tour estivo trionfale, il cantante ha deciso di concedersi una meritata pausa prima di riprendere gli impegni musicali che lo vedranno protagonista negli stadi italiani nel 2025. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzatomentre si rilassava nelle acque cristalline di Pantelleria. Accompagnato da alcuni amici, tra cui il suo caro amicoTorino Greco,appare in splendida forma, godendosi il sole, il mare e i fanghi termali dello specchio di Venere. Nell'articolo pubblicato della rivista non si è parlato di fidanzati, ma il cantante sembra avere il cuore impegnato (QUI i gossip e i presunti compagni).