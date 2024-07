Manca solo un tassello in difesa Inter c’è anche Zeze nel casting Renan resta in pole no a Rodriguez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) MILANO Aspettando il ritorno di capitan Lautaro Martinez, con sullo sfondo i nomi per presente e futuro di Gudmundsson e Chiesa, l’intanto si gode Taremi. Impatto non da poco per l’iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto, nelle prime due uscite stagionali dei nerazzurri. Due gol e un assist contro il Lugano, per il 32enne. E un altro timbro con la Pergolettese. Buone impressioniper i primi 45 minuti di Zielinski. Sul mercato, di fatto, l’unico reparto che va ancora ritoccato è quello difensivo, dopo l’infortunio di Buchanan. In calo le quotazioni di Ricardo, 31 anni, 129 presenze nell’ultimo triennio con la maglia del Torino e, soprattutto, parametro zero. La situazionequella riportata qualche giorno fa dall’agente, Haroon Masood, a fcnews: "Ci sono state delle discussioni con Piero Ausilio.