LIVE Berrettini-Tabilo ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | l’azzurro sfida un pericoloso top20

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Matteoed il cileno Alejandro. Secondo confronto diretto tra i due, conche nel 2021 si impose in due parziali sul cemento di Indian Wells. Il vincente dell’incontro troverà domani ai quarti di finale uno tra l’austriaco Neumayer e l’americano Moreno De Alboran., ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo il successo in due tiebreak sul russo Pavel Kotov ed a margine della vittoriosa settimana vissuta a Gstaad che gli ha permesso di rientrare nella top 50 del ranking internazionale. Sempre alle prese con i suoi noti fastidi che lo tormentano da un paio di stagioni,nelha vinto l’ATP 250 di Marrakech prima di trionfare sulla terra rossa elvetica.