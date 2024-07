La Tari resta invariata Tariffe ferme al 2019

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Non ci sono aumenti sia per leffe domestiche, sia per quelle non domestiche, per le quali, dal, grazie al recupero dell’evasione fiscale, sono state messe a ruolo il 26% in più di superfici, garantendo un efficace recupero. Lo rende noto il Comune: "i cittadini e le cittadine di San Miniato si vedono confermata la spesa per la tassa dei rifiuti relativa all’anno in corso". "Nonostante l’aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento, un servizio che nel nostro comune ha raggiunto quasi l’80% di raccolta differenziata, siamo riusciti a mantenere leffe invariate grazie al recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale e alle riscossioni dellagià accertata negli anni precedenti, ma non ancora riscossa - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -.