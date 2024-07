La spiaggia preferita dai romani non è Ostia ecco la vera meta del mare

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Chi ha detto che ladaidovrà cambiare idea, visto che dalla città eterna sembrano preferire una nuovaestiva. Si tratta di un posto in cui cultura, storia e tradizione vanno di pari passo e rendono il luogo di maggiore interesse. Qual è ladai? Ladaiè Ladispoli. Vi sono vari motivi che le fanno conquistare il primo posto. Innanzitutto possiede un ecosistema ricco: un’oasi faunistica di Palo che vanta di 120 ettari di vegetazione. In secondo luogo, non mancano gli scavi archeologici risalenti all’epoca etrusca e romana. Cosa vedere a Ladispoli Oltre ale allanera, Ladispoli è adornata da una lunga storia che la rende unagettonata e tutta da scoprire.