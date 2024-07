Houdini Righini e l’omaggio a David Bowie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alle 21.30, grande show all’arena Francesca da Rimini. Atteso sul palcocon, accompagnato da Marco Mantovani al pianoforte, Massimo Marches alla chitarra, basso ed elettronica e Aldo Maria Zangheri a chitarra, basso ed elettronica e viola. Un viaggio immersivo nell’arte della leggenda britannica, che propone in scaletta tutti i suoi più grandi successi, come Let’s Dance, Space Oddity, Modern Love che saranno alternati a momenti di narrazione della vita di, a cura di. Il concerto gratuito fa parte della rassegna Sgr Live. Sarà presente anche un desk della Fondazione Isal per informare sull’attività di ricerca e sostegno ai malati.